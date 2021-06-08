Сборная Украины сыграла первую игру в новой форме, из-за которой запылало в России

Матч Украина - Кипр состоялся 7 июня в 19:00 по киевскому времени в Харькове на стадионе "Металлист". Этот поединок – последний контрольный для сборной Украины в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020 (она начнется уже менее чем через неделю).

В какой форме будет играть наша сборная в этом матче – решили окончательно накануне, и долго не думали. На поле украинцы вышли в желтом комплекте новой формы.

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Первый матч сборной Украины в новой форме – состоялся

В чем ее особенность?

Во-первых, она красивая.

Во-вторых, фартовая – свой первый матч в ней украинцы выиграли, причем забили больше, чем в любой из игр за предыдущие 2 года.

Но есть еще и в-третьих: дело в том, что на форме сборной Украины изображены контуры границ нашего государства – в его международно признанных границах.

– в его международно признанных границах. Присутствие на этой карте Крыма крайне возмутило Россию, которая оккупировала наш полуостров. Там даже требовали в УЕФА запретить украинский форму, но получили категорический отказ.

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Еще раз напомним, что матч закончился более чем успешно для Украины

Наши ребята разгромили киприотов со счетом 4:0.

Голы забивали Андрей Ярмоленко на 37 минуте (с пенальти после удаления Панайоту за фол последней надежды), Александр Зинченко на 45 (также с пенальти), Роман Яремчук на 59, и еще раз Ярмоленко – на 65.

Так что с воодушевлением ждем первый матч Евро-2020 для Украины – 13 июня мы сыграем с Нидерландами.

И напоследок – интересное наблюдение от журналиста 24 канала. От самого сердца!

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