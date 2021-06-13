Украина сыграет против Нидерландов на Евро-2020 без лозунга "Героям слава" на форме: фото

Сборная Украины на матч против Нидерландов на Евро-2020 в воскресенье, 13 июня, выйдет в синем комплекте формы. Но на этой форме не будет лозунга "Героям слава!".

На сайте Украинской ассоциации футбола была представлена информация о комплектах форм, в которых сыграют обе сборные. Нидерланды на правах хозяев сыграют в оранжевой форме (вратарь в серой). А вот Украина сыграет в синем комплекте формы (вратарь – в салатовом).

Напомним УЕФА будет проверять форму Украины перед каждым матчем на Евро-2020

На фотографии с совещания с участием представителей команд и официальных лиц матча видна фотография обеих форм. И на ней заметно, что на форме сборной Украины прикрыта надпись "Героям слава!" на изнанке воротника. Прикрывает ее карточка Украины с гербом посередине. Именно этот дизайн формы согласовали в УЕФА.



Форма сборной Украины с прикрытым лозунгом "Героям слава!" / Фото УАФ