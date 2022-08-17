Украина – страна серьезных, – Усик рассказал, кто его вдохновляет после 24 февраля
Источник:The Telegraph
Александр Усик уже совсем скоро выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Для украинского это будет первая защита титулов, которые он отобрал у британца.
Усик: Мы должны выйти и бороться за нашего лидера
Украинский боксер рассказал, кто его вдохновил. Он признателен президенту Украины за его позицию.
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Если бы президент покинул страну в первые дни войны, это бы оставило украинский народ без надежды. Но он этого не сделал. Это побуждало нас быть сильными и бороться. Я уверен, что если бы у нас был другой президент, мы бы не двигались в том позитивном направлении, которое мы имеем,
– сказал Усик.
По словам боксера, в реванше он хочет показать всю силу и красоту украинского народа.
"В поединке с Джошуа я покажу, что Украина – страна серьезных, сильных, развитых и духовных людей. Я знаю ситуацию, потому что поддерживаю связь с окружением Зеленского. Он взял всю ответственность. Когда возникает сложная ситуация, многие пытаются ее избежать. Но Зеленский не скрылся после вторжения россии.
Другие страны говорили, что могут унести его из Украины, но Зеленский остался ради своей страны. Что думают люди вроде меня и других украинцев, видя, как он действует таким образом? Все поняли, что мы должны выйти и бороться за нашего лидера", – отметил Александр.
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Ответный бой Усик – Джошуа 2 состоится 20 августа. Начало прямой трансляции реванша запланировано на 22:00. Однако само бой может начаться не раньше 23:00.
- Поединок будет принимать Саудовская Аравия, город Джидда. Около 40 тысяч фанатов смогут посмотреть бой вживую.
- Александр сделал подарок своим землякам и выкупил за собственные средства права на трансляцию реванша, поэтому украинцы смогут бесплатно увидеть противостояние Усик – Джошуа. Где именно смотреть сражение можете просмотреть по ссылке.
- 16 августа боксеры провели открытую тренировку. Украинец поразил своими трюками с монетами и зажигательными плясками.