Украина – страна серьезных, – Усик рассказал, кто его вдохновляет после 24 февраля

Александр Усик уже совсем скоро выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Для украинского это будет первая защита титулов, которые он отобрал у британца.

Усик: Мы должны выйти и бороться за нашего лидера

Украинский боксер рассказал, кто его вдохновил. Он признателен президенту Украины за его позицию.

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Если бы президент покинул страну в первые дни войны, это бы оставило украинский народ без надежды. Но он этого не сделал. Это побуждало нас быть сильными и бороться. Я уверен, что если бы у нас был другой президент, мы бы не двигались в том позитивном направлении, которое мы имеем,

– сказал Усик.

По словам боксера, в реванше он хочет показать всю силу и красоту украинского народа.

"В поединке с Джошуа я покажу, что Украина – страна серьезных, сильных, развитых и духовных людей. Я знаю ситуацию, потому что поддерживаю связь с окружением Зеленского. Он взял всю ответственность. Когда возникает сложная ситуация, многие пытаются ее избежать. Но Зеленский не скрылся после вторжения россии.

Другие страны говорили, что могут унести его из Украины, но Зеленский остался ради своей страны. Что думают люди вроде меня и других украинцев, видя, как он действует таким образом? Все поняли, что мы должны выйти и бороться за нашего лидера", – отметил Александр.

Усик – Джошуа: главное о реванше