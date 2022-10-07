Украина стартовала с тяжелой победы над Косово в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Украины стартовала в основном раунде отбора чемпионата мира 2024 по футзалу поединком против команды Косово. И одержала необходимую победу.

Сам матч против Косово начался для украинцев несколько неудачно, ведь Кастрати уже на второй минуте отличился голом в наши ворота. Лишь на 15-й минуте сине-желтые сумели отыграться – Шотурма перехватил мяч и отдал Чернявскому, расстрелявшему ворота соперников.

Напомним Женская сборная Украины впервые в истории завоевала медаль чемпионата Европы по футзалу.

Больше штанг, чем голов

Во втором тайме украинцы пытались выйти вперед. Близким к этому был Шотурма, но он со штрафного попал в штангу. Впоследствии он еще раз попадет в каркас ворот.

Между этими моментами у Шотурмы сборная Украины сумела забить гол и выйти вперед в счете. На 24-й минуте Фаренюк после перехвата отпасовал на Корсуна, который накрутил кипера и отправил мяч в сетку.

На 27-й минуте украинцы отличились в третий раз в этом матче. Наша команда заработала свободный удар, и после розыгрыша с Микитюком голом отличился Мельник.

На это гости ответили моментом Кастрати, но и он попал в штангу.

Счет мог быть и больше, но на 39-й минуте Мельник не обыграл Рамадани, когда команда заработала дабл-пенальти.

Украина – Косово 3:1

Голы: Чернявский,15, Корсун, 24, Мельник, 27 – Кастрати, 2

Следующий поединок основного раунда наша команда проведет против Нидерландов 11 октября в латвийской Елгаве. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

В основном раунде 36 сборных разбиты на 12 групп по три команды, в которых поединки будут проходить дома и на выезде. 12 победителей групп и четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест примут участие в плей-офф основного раунда.

В элитном раунде 20 сборных будут разбиты на пять групп по четыре команды, поединки будут проходить дома и на выезде. Пять победителей групп выйдут на ЧМ-2024. Четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда. Если европейская ассоциация будет отобрана для проведения финального турнира, только два лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда.