Украина стала восьмой в Рождественской гонке с рекордным количеством промахов

В немецком Рупольдинге завершился последний старт для биатлонистов в этом году – Рождественская гонка. Украину представляли Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Формат шоу-гонки

Рождественская гонка подобна одиночной смешанной эстафете, которая уже не первый год включена в программу Кубка мира. Соревнования проходят в два этапа: масс-старт и преследование.

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Отставания, сформировавшиеся после масс-старта, перед преследованием сокращаются вдвое. Победитель преследования – победитель всей гонки.

Кроме украинской пары на старт вышли две команды из Германии, а также представители Италии, Австрии, Украины, Чехии, Канады, Швейцарии, России и Финляндии. Всего соревновалось 10 пар.

Как выступили украинцы в масс-старте

Юлия Джима фантастически отработала на первом рубеже и передала эстафету Дмитрию Пидручному на первом месте. Украинец не смог чисто отработать на стрельбе и отправился на штрафной круг.

На третьем круге допустила ошибку и Джима. Однако отставание от лидера составляло всего 21 секунду.

На следующем этапе Дмитрий вновь отправился на один штрафной круг и передал эстафету 4-м.

При передаче Юлии не удалось улучшить ситуацию украинской команды. Биатлонистка отправилась на 50 дополнительных метров дистанции.

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На предпоследней стрельбе Пидручный промахнулся дважды и отстал от команды Германии почти на минуту. Однако на последней стрельбе украинка закрыла все мишени и передала эстафету Дмитрию на 5-й позиции.

Благодаря ошибкам лидеров, Пидручный даже с одной ошибкой финишировал на 2-й позиции.

На первом месте в гонке с массовым стартом финишировала команда из Германии – Эрик Лессер и Янина Геттих. Команда завершила гонку с неприлично большим гандикапом. На третьей строчке расположилась пара из России.

Гонка преследования

Юлии удалось несколько сократить отставание от немки. Джима осторожно работала на первой лежке, выцеливая каждую мишень. Вероятно, что такой подход и помог украинке "чисто" отработать на стрельбе. Она передала эстафету с отставанием в 5 секунд.

К сожалению, Пидручному не удалось повторить успех его партнерши. Дмитрий промахнулся сразу 4 раза.

На следующих огневых рубежах украинцы снова отправлялись на дополнительные метры дистанции. В итоге команда из Украины финишировала на 8-м месте.

Сборная Украины сделала наибольшее количество ошибок. Украинцы не закрыли 13 мишень.

Победить в шоу-гонке удалось представителям Австрии – Лизе Терезе Хаузер и Феликсу Ляйтнеру. На втором месте финишировала команда из России в составе Евгения Буртасова и Матвея Елисеева. Третью строчку заняли чехи Маркета Давидова и Михал Крчмаж.