Украина завоевала историческое "серебро" в Суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию
В испанском Овьедо проходит первый в истории Суперфинал по артистическому плаванию. В соревнованиях принимают участие лучшие команды и спортсмены Кубка мира.
В первый соревновательный день, 2 июня, Украина принимала участие в финалах технических индивидуальных и групповых программ. В соло выступила Марта Федина, которой совсем немного не хватило до медали – она стала четвертой на турнире, пишет 24 Канал.
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Первая медаль в истории Украины в новом соревновании
В технической программе групп украинки выступили очень ярко, за что судьи оценили их суммой 264.6566 баллов, что позволило нашим девушкам завершить соревнования на третьей строчке. Но победившие китаянки (296.3834) приняли участие в соревнованиях вне конкурса, поэтому Украина - получила историческое "серебро".
Призерки Суперфинала по артистическому плаванию (баллы)
- Испания – 278.2350
- Украина – 264.6566
- Франция – 243.1057
Украина была представлена в таком составе: Марина и Владислава Алексеевы, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.
Что дальше ожидает украинок на турнире?
В онлайн-режиме наша сборная занимает пятое место в медальном зачете турнира. Надеемся, что и в нем мы сможем подняться на пьедестал.Интересно. Следующими соревнованиями для украинских спортсменок станет чемпионат мира по водным видам спорта. Он состоится с 14 по 30 июля в Японии.