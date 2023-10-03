Украина стала победителем юношеского чемпионата мира по смешанным боевым искусствам
Источник:UF MMA
Триумфом для нашей страны завершился юношеский чемпионат мира по смешанным боевым искусствам в греческом городе Александруполис. Наши спортсмены завоевали 24 награды.
Украинскую федерацию UF MMA в мировом первенстве GAMMA представляло 32 спортсмена в возрасте от 8 до 18 лет. В общей сложности они завоевали 24 награды (10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых).
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Благодаря этому наша команда заняла первое общекомандное место. Украинцы обошли в общем зачете мощную команду из США, завоевавшую 20 наград (среди которых 9 золотых). Третье командное место у спортсменов из Казахстана (17 медалей, из них 5 – золотых).
Призеры юношеского чемпионата мира
- Золото: София Левковская, Евгений Голендер, Анастасия Семака, Евгений Русанюк, Иван Княгницкий, Вероника Кызь, Даниил Чернецкий, Андрей Мартын, Лилия Гугляк, Роман Бондарюк
- Серебро: Александр Слюсарчук, Даниил Сухорук, Иван-Маркиян Качур, Никита Ирчак, Александра Кушнир, Варвара Огородник, Александр Байрак, Богуслава Стасов, Марко Билинский
- Бронза: Сергей Богданов, Александр Машура, Артем Краснобородько, Максим Шишканич, Дмитрий Совенок
Кроме того, после завершения соревнований GAMMA признала двух наших бойцов лучшими на чемпионате. Это Роман Бондарюк в весовой категории до 72,6 килограмма (16-17 лет) и Даниил Чернецкий, который тоже выступает в весовой категории до 72,6 килограмма (14-15 лет).
"Мировое первенство прошло на достаточно высоком уровне. Все наши спортсмены проявили себя с хорошей стороны, но, к сожалению, не все смогли завоевать награды. Для меня каждый участник команды – победитель. В условиях войны немало процессов усложнилось, однако бойцы с достоинством их одолевают. Относительно выступлений на чемпионате мира, хочу выделить в первую очередь красиво зарекомендовавших себя девушек, которые выигрывали досрочно и эффектно. Также отмечу ребят, которые уверенно побеждали приближая себя и страну к финалу", – отметил главный тренер сборной UF MMA U-18 Иван Штефюк.