Украина финишировала в шаге от медали Олимпиады в гребле на байдарках-четверках

Разыгрались награды в финале в байдарке-четверке на дистанции 500 метров. Украина была представлена в финальном заезде.

Украинская сборная вышла в финал с четвертым временем. В полуфинальном заезде украинцы уступили только сборным Австралии, Сербии и Испании, пишет 24 Канал.

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С деревянными наградами

В полуфинале наши гребцы показали результат 1:20,67. Украина выступала в следующем составе: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семикин и Игорь Трунов.

К сожалению, в финале не удалось завоевать медаль. Украинская четверка остановилась в шаге от олимпийской награды в Париже. Результат сине-желтой команды 1:21.01.

Олимпийское "золото" в байдарке-четверке на дистанции 500 метров получила сборная Германии.

Тройка призеров:

Германия – 1:19.80 Австралия – 1:19.84 Испания – 1:20.05

9 августа Людмила Лузан в паре с Анастасией Рыбачок будут соревноваться в полуфинале Игр-2024 каноэ-двойки на 500 метров. Следует отметить, что наши гребцы являются серебряными олимпийскими призерами в этом виде программы.