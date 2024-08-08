Українська збірна вийшла до фіналу із четвертим часом. У півфінальному заїзді українці поступились лише збірним Австралії, Сербії та Іспанії, пише 24 Канал.

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Із дерев'яними нагородами

У півфіналі наші веслувальники показали результат 1:20,67. Україна виступала у наступному складі: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін та Ігор Трунов.

На жаль, у фіналі не вдалось завоювати медаль. Українська четвірка зупинилась у кроці від олімпійської нагороди у Парижі. Результат синьо-жовтої команди 1:21.01.

Олімпійське "золото" у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів здобула збірна Німеччини.

Трійка призерів:

Німеччина – 1:19.80 Австралія – 1:19.84 Іспанія – 1:20.05

9 серпня Людмила Лузан у парі із Анастасією Рибачок змагатимуться у півфіналі Ігор-2024 каное-двійки на 500 метрів. Слід відзначити, що наші веслувальниці є срібними олімпійськими призерками у цьому виді програми.