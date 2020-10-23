Украина в рейтинге коэффициентов УЕФА сохранила за собой одиннадцатое место. Однако другие конкуренты в борьбе за 10 место тоже не отстают.

Для начала напомним, что именно 10-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА дает право напрямую отправить команду в групповой этап Лиги чемпионов. 11-е место такого права не имеет (за исключением условий, что победитель Лиги чемпионов или Лиги Европы гарантировал себе попадание в групповой этап через национальный чемпионат).

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Украина после первой недели групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы получила только 2 очка. Эти очки получил "Шахтер", который сенсационно победил на выезде испанский "Реал". Поражения "Динамо" и "Зари" очков Украине не принесли. Таким образом Украина получила 0,4 балла в таблицу коэффициентов УЕФА.

В целом "Динамо" в этом сезоне уже получило 7,5 очка, "Шахтер" 6 (из них – 4 бонусы), на счету "Колоса" и "Десны" 2 и 0,5 очка соответственно, в "Зари" – 0 . Следовательно, в активе Украины пока 16 очков, или 3,2 балла.

Отставание от Австрии составляет 2,325 балла (12 очков), Шотландию мы опережаем на 0,125 (1), Турцию – на 0,600 (4). Именно с этими соперниками мы будем бороться за 10-ю позицию, которая позволяет заявить своего представителя в групповой раунд Лиги чемпионов напрямую.

Эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон-2022/2023. 11-е место, которое сейчас занимает Украина, предусматривает участие пяти клубов: двух – в Лиге чемпионов (одного – в третьем квалификационном раунде, одного – в плей-офф раунде), одного – в Лиге Европы (в плей-офф раунде ) и двух – в Лиге конференций (одного – во втором квалификационном раунде, одного – в третьем квалификационном раунде).

Главным нашим соперником является Австрия, которая имеет в еврокубках 4 команды (в Украины осталось три). Шотландия имеет две команды. В Турции тоже осталось две команды. А Дании – только одна.