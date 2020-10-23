Україна в рейтингу коефіцієнтів УЄФА зберегла за собою 11-е місце. Однак інші конкуренти в боротьбі за 10 місце теж не відстають.

Для початку нагадаємо, що саме 10-е місце в рейтингу коефіцієнтів УЄФА дає право напряму відправити команду до групового етапу Ліги чемпіонів. 11-е місце такого права не має (за винятком тих умов, що переможець Ліги чемпіонів чи Ліги Європи гарантував собі потрапляння в груповий етап через національний чемпіонат).

До теми: Не лише "Динамо" і "Шахтар": хто з гравців збірної України зіграє у Лізі чемпіонів за інші клуби

Україна після першого тижня групових етапів Ліги чемпіонів та Ліги Європи здобула лише 2 очки. Ці очки здобув "Шахтар", який сенсаційно переміг на виїзді іспанський "Реал". Поразки "Динамо" та "Зорі" очок Україні не принесли. Таким чином Україна отримала 0,4 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Загалом "Динамо" в цьому сезоні вже здобуло 7,5 очка, "Шахтар" має 6 (з них – 4 бонуси), на рахунку "Колосу" та "Десни" 2 й 0,5 очка відповідно, у "Зорі" – 0. Отже, в активі України наразі 16 очок, або 3,2 бала.

Відставання від Австрії складає 2,325 бала (12 очок), Шотландію ми випереджаємо на 0,125 (1), Туреччину – на 0,600 (4). Саме із цими суперниками ми боротимемося за 10-ту позицію, яка дозволяє заявити свого представника до групового раунду Ліги чемпіонів напряму.

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2022/2023. 11-те місце, яке наразі посідає Україна, передбачає участь п’ятьох клубів: двох – у Лізі чемпіонів (одного – у третьому кваліфікаційному раунді, одного – у плей-офф раунді), одного – у Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох – у Лізі конференцій (одного – у другому кваліфікаційному раунді, одного – у третьому кваліфікаційному раунді).

Головним нашим суперником є Австрія, яка має в єврокубках 4 команди (в України залишилося три). Шотландія має дві команди. У Туреччини теж залишилося дві команди. А Данії – лише одна.