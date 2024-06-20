Потеря сборной Украины: звезда Жироны тренировался индивидуально за день до игры со Словакией

Сборная Украины во втором туре Евро-2024 проведет ключевой поединок против Словакии. Итог матча определит турнирные перспективы команды Сергея Реброва.

После первого тура "сине-желтые" замыкают квартет группы Е. В случае поражения украинцы могут досрочно попрощаться с Евро-2024.

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Сыграет ли Цыганков против Словакии

Накануне ответственного поединка сборная Украины имеет определенные кадровые проблемы. Под вопросом участие в матче Виталия Миколенко, который травмировался в спарринге с Молдовой (4:0).

Кроме того, вызывает беспокойство состояние Виктора Цыганкова. Вингер Жироны за день до матча тренировался индивидуально. Доподлинно неизвестно, с чем связано отсутствие Виктора в общей группе.

Напомним, что Цыганков вышел со стартовых минут на поединок против Румынии. Вингер отыграл 62 минуты и был заменен на Андрея Ярмоленко.

Отметим, что на предматчевой пресс-конференции Сергей Ребров сообщил, что ряд игроков имеют микроповреждения. Однако наставник не уточнял, кто именно.

Напомним, что поединок 2-го тура в группе Е Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня. Игра пройдет в Дюссельдорфе. Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.