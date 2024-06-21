"Мы хотим реабилитироваться": Конопля сравнил силу сборных Словакии и Румынии

Подопечные Сергея Реброва после поражения от Румынии не оставили себе право на ошибку. В поединке против Словакии "сине-желтым" нужно побеждать.

Фиаско на старте Евро-2024 стало холодным душем для сборной Украины. Команда Реброва без шансов уступила Румынии с разгромным счетом 0:3.

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Конопля: Словакия организованнее Румынии

Следующий соперник украинцев на ЧЕ не из легких. Словаки в первом туре сенсационно обыграли третью сборную в рейтинге ФИФА. Звездные бельгийцы ничего не могли поделать с дисциплинированной командой.

Игрок сборной Украины Юхим Конопля поделился ожиданиями накануне решающего поединка. Защитник отметил, что Словакия даже превосходит румын.

"Словакия втрое организованнее, чем Румыния. Они показали, что могут добывать результат против сильных оппонентов благодаря командной силе, а не благодаря звездным игрокам.

В этой игре будет решаться наша судьба. Нам нужно научиться у игроков Словакии тому, как они отдавались на поле. Мы хотим реабилитироваться. С нашей стороны точно будет самоотдача", – отметил Конопля.

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