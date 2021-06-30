Швеция – Украина: победный гол Довбика стал самым поздним на Евро-2020 – видео

Поединок Евро-2020 между Украиной и Швецией завершился победой нашей сборной со счетом 2:1. Победный гол забил Артем Довбик на 120+1 минуте встречи.

Это взятие ворот стало самым поздним на этом чемпионате Европы. Молодой футболист принес викторию украинской национальной команде и вывел ее в 1/4 финала турнира.

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Победный гол Довбика

Артем Довбик появился на поле в экстратайме на 106 минуте, заменив Андрея Ярмоленко. Констатируем факт, что решение Андрея Шевченко было удивительно удачным.

Нападающий провел на поле лишь 15 минут и смог отметиться голом.

Александр Зинченко сделал подачу с левого фланга в центр штрафной, где Артем Довбик в падении головой установил окончательный счет 2:1.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет с Англией. Поединок состоится 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

Довбик забил самый поздний гол на Евро-2020: смотрите видео