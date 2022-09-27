Чтобы занять первое место в группе национальной команде, нужна только победа. Наставник сборной Украины Александр Петраков определился с заявкой на решающий матч. В распоряжении тренерского штаба есть 23 футболиста.

Стоит внимания Украина – Шотландия: видеотрансляция решающего матча Лиги наций

Заявка сборной Украины на матч с Шотландией

Голкиперы: Дмитрий Потрошитель (Ворскла), Андрей Лунин (Реал), Евгений Волынец (Колос).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – Шахтер), Виктор Цыганков (Динамо), Александр Пихаленок, Эдуард Сарапий (оба – СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновский (Аталанта), Даниил Игнатенко (Бордо).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артём Довбык (СК Днепр-1).

Кстати говоря. Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Кракове. Стартовый свисток раздастся в 21:45.