Шанс для Украины: игроки сборной Шотландии подхватили вирус перед битвой в Лиге наций

У команды Стива Кларка добавилось кадровых проблем. Перед игрой со сборной Украины британцы подхватили вирус.

Уже во вторник вечером сборная Украины проведет решающую игру Лиги наций. В последнем туре дивизиона наша команда померяется силами с Шотландией.

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Перед игрой наш соперник столкнулся с большим количеством кадровых проблем. Травма не позволила сыграть за сборную в сентябре Эндрю Робертсону.

Кроме того, матч с Украиной из-за дисквалификации пропустит Скотт Мактоминей. Также тренер "тартановой армии" Стив Кларк признался, что несколько игроков команды подцепили вирус.

Сегодня утром на тренировке отсутствовало несколько футболистов. В нашей команде какой-то вирус, обычная болезнь. Два наших нападающих, Дайкс и Адамс, чувствуют себя не очень хорошо, но они все равно едут с нами в Краков. Да, у нас есть некоторые кадровые проблемы, но у нас также есть желание сыграть с Украиной и завершить дело в группе Лиги наций,

– заявил Кларк.

Только победа с Шотландией

Победа над Арменией позволила нашей команде набрать 10 очков в группе, но Шотландия все равно остается впереди. Расстояние – два балла.

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Лобная игра Украины пройдет 27 сентября в Кракове, начало – в 21:45 по киевскому времени. В дуэли с Шотландией наша команда будет бороться за выход в дивизион Лиги наций. Нас устроит только победа.