Украина не сумела обыграть Шотландию в Лиге наций, оставшись в дивизионе B

Сборная Украины по футболу сыграла матч Лиги наций против Шотландии в Лиге наций. Матч закончился вничью 0:0.

Украина – Шотландия 0:0

Сборной Украины в матче против Шотландии нужно было только побеждать. Ведь именно победа выводила Украину на первое место в группе Лиги наций. Следовательно команда:

поднималась в дивизион А Лиги наций

попадала во вторую корзину во время жеребьевки отбора Евро-2024

как победитель группы Лиги наций оставляла шанс побороться за пропуск на Евро-2024 в плей-офф, если не попадет на чемпионат из квалификации.

Но для этого нужно было побеждать Шотландию, опережавшую Украину на два очка. Но выиграть не удалось.

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Матч в Кракове начался с момента ворот сборной Украины. И только рикошет спас нашу команду от гола после удара Адамса.

А что спасло шотландцев от гола в их ворота на 8-й минуте встречи – неизвестно. Мудрик получил пас на ход и совершил навес в штрафную. И уже там Ярмоленко в касание пробивал по воротам. Но вместо того, чтобы отправить мяч в пустые ворота, капитан команды пробил повыше.

К слову, это был 112-й матч для Ярмоленко в сборной Украины. И по этому показателю он вышел на первое место.

Украинцы продолжали давить. Но забить в первом тайме не удалось. Довбик неоднократно оказывался в офсайде. Да и с его ударом голкипер справился. Степаненко не сумел акцентировано пробить головой после подачи с углового. Малиновский пробил мимо ворот после прострела Миколенко. А после удара Тимчика мяч пролетел мимо угла ворот.

Хотя украинцы могли и сами пропустить. В середине тайма арбитр назначил пенальти, решив, что Степаненко сыграл рукой в собственной штрафной. К счастью, на матче был VAR, и после просмотра видеоповтора арбитр отменил свое решение.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот шотландцев. Мудрик отважился на удар, закрутив мяч под дальнюю штангу. Но Гордон в невероятном прыжке до мяча дотянулся. Впоследствии Мудрик мог стать и автором результативной передачи, сбросив под удар Игнатенко. Но незначительный рикошет помог голкиперу поймать мяч.

Мог забить и Забарный. Он дотянулся до мяча после навеса от Малиновского со штрафного. Но мяч полетел мимо ворот.

Опасный момент был и тогда, когда Степаненко эффектно в прыжке пробивал из пределов штрафной. Он поймал мяч на ногу, но тоже пробил мимо ворот.

Матч так и закончился без забитых голов. Сборная Украины финишировала на втором месте в группе. Следовательно осталась в дивизионе B.