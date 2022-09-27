Хочу это сделать, – Забарный рассказал о самой заветной мечте в сборной Украины

Сборная Украины 27 сентября сыграет в решающем матче Лиги наций-2022/2023 с Шотландией. Матч состоится в Кракове.

Забарный об игре с Шотландией

Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный поделился своим мнением о предстоящей игре с шотландцами. Также футболист рассказал о своей мечте.

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Сборная Украины в предыдущем матче одержала разгромную победу над Арменией – 0:5.

Конечно, это была очень важная игра. Выходили только одерживать победу и сделали это. Впереди также важный матч, будем настраиваться на максимум,

– сказал Илья.

Забарный прокомментировал гол Александра Тимчика в матче с Арменией.

"Не удивило, потому что играли в 5 защитников, а крайние поднимались выше. У них была возможность атаковать пространство. Включился и забил, молодец. Это всегда плюс, когда защитник может забить. Так и нужно", – сказал защитник.

"Знаем сильные качества соперника"

Футболист признался, что мечтает забить гол за сборную Украины.

Конечно, забить за свою главную команду – мечта. Хочу это сделать, как и получить положительный результат, – сказал игрок национальной команды,

– подчеркнул Забарный.

Илья высказался об игре шотландцев. Он заверил, что команда хорошо изучила соперника.

"Да, знаем сильные качества соперника, изучаем их. Не первый раз играем с командами, хорошо действующими на втором этаже. Это не будет для нас неожиданностью, подготовимся", – сказал защитник Динамо.

Футболист надеется на поддержку сборной в Польше.

Это важный матч не только для нашей команды, но и для страны, поэтому просим болельщиков прийти и поддержать нас.

– ответил Забарный.

Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Кракове. Стартовый свисток раздастся в 21:45.