Это вопрос не ко мне, я только второй раз в сборной, – Игнатенко после матча с Шотландией

Сборная Украины не смогла обыграть Шотландию и повыситься в дивизион А Лиги наций. Полузащитник Даниил Игнатенко прокомментировал мировую в Кракове.

Игнатенко: Думаю, болельщики видели, что мы хотели победить

Футболист французского Бордо заверил, что не могу делать итоги года для сборной Украины. Ведь Даниил Игнатенко отыграл всего полные два матча в сине-желтой футболке.

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Полузащитник прокомментировал только последний матч против Шотландии в Лиге наций.

Мы все трудились. Думаю, болельщики видели, что мы хотели победить. Возможно, недоработали и где-то не повезло. Шотландия? Заряд был после 0:3 у Глазго. Все ждали эту игру, очень хотели одержать победу,

– заверил Игнатенко.

Данило добавил, что команда создала немало моментов и должна была забивать в первом тайме. Ярмоленко имел один из самых реальных шансов забить.

Погодные условия – не оправдание

25-летний полузащитник заверил, что не следует искать причину мировой в погодных условиях. Напомним, что в течение всего матча шел сильный дождь. Игнатенко заверил, что погодные условия не могут помешать настоящим профессионалам.

После матча команда долго не выходила из раздевалки. Игнатенко рассказал, был ли разговор Александра Петракова с футболистами. Это ведь мог быть последним поединок 65-летнего наставника во главе сборной.

Никакого разговора не было, ребята все подавлены. Кто-то занимается восстановлением – сауны, бассейны, потому…,

– сказал футболист.

"Эти вопросы задавайте ему"

Даниил не стал отвечать на вопрос о возможном уходе из национальной команды Петракова.

Эти вопросы задавайте ему. Я только играю в футбол – за Украину, за тех, кто сейчас на передовой, кто борется за нас. Спасибо ВСУ, что чемпионат Украины идет, что наши ребята могут выезжать за границу и играть,

– ответил Игнатенко.

Футболист Бордо отметил поддержку на стадионе в Кракове, которая подталкивала команду бежать вперед.