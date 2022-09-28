Ігнатенко: Думаю, уболівальники бачили, що ми хотіли перемогти

Футболіст французького Бордо запевнив, що не можу робити підсумки року для збірної України. Адже Данило Ігнатенко відіграв лише повні два матчі у синьо-жовтій футболці.

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Півзахисник прокоментував лише останній матч проти Шотландії у Лізі націй.

Ми всі працювали. Думаю, вболівальники бачили, що ми хотіли перемогти. Можливо, недопрацювали й десь на не пощастило. Шотландія? Заряд був після 0:3 у Глазго. Всі чекали цю гру, дуже хотіли здобути перемогу,

– запевнив Ігнатенко.

Данило додав, що команда створила чимало моментів та повинна була забивати у першому таймі. Ярмоленко мав один із найбільш реальних шансів забити.

Погодні умови – не виправдання

25-річний півзахисник запевнив, що не слід шукати причину мирової у погодних умовах. Нагадаємо, що протягом усього матчу падав сильний дощ. Ігнатенко запевнив, що погодні умови не можуть заваджати справжнім професіоналам.

Після матчу команда довго не виходила із роздягальні. Ігнатенко розповів, чи була розмова Олександра Петракова з футболістами. Адже це міг бути останнім поєдинок 65-річного наставника на чолі збірної.

Ніякої розмови не було, хлопці всі пригнічені. Хтось займається відновленням – сауни, басейни, тому…,

– сказав футболіст.

"Ці питання ставте йому"

Данило не став відповідати на питання про можливий відхід із національної команди Петракова.

Ці питання ставте йому. Я тільки граю у футбол – за Україну, за тих, хто зараз на передовій, хто бореться за нас. Дякую ЗСУ, що чемпіонат України йде, що наші хлопці можуть виїжджати за кордон та грати,

– відповів Ігнатенко.

Футболіст Бордо відзначив підтримку на стадіоні у Кракові, яка підштовхувала команду бігти уперед.