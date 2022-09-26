Сборная Украины проведет решающий матч в Лиге наций: кто и когда покажет матч против Шотландии

Сборную Украины по футболу во вторник, 27 сентября, ждет заключительный матч Лиги наций против Шотландии. Эта игра будет иметь большое значение. Ведь украинцам нужно только побеждать.

Украина и Шотландия борются за первое место в группе Лиги наций. Ведь это позволит не только подняться в элитный дивизион Лиги наций. Первое место также обеспечит попадание во вторую корзину во время жеребьевки отбора на Евро-2024. Команда, которая займет второе место в группе, будет в третьей корзине (хотя незначительный шанс попасть во вторую корзину все же останется).

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Украина была лидером группы после трех туров. Но после этого проиграла в Глазго сборной Шотландии с разгромным счетом и пропустила вперед соперника. Теперь отставание составляет два очка. Был шанс опередить шотландцев, когда украинцы в Ереване победили сборную Армении. Но Шотландия победила Ирландию и сохранила лидерство.

Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Кракове. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Это будет последняя игра в группе. В этом матче сборной Украины нужно только побеждать. Ведь тогда мы сможем опередить соперника и выйти на первое место. Если матч окончится вничью, то лидером останется Шотландия. Как и в случае победы шотландцев.

Где смотреть матч Украина – Шотландия

Матч Украина – Шотландия будет доступен для просмотра как по телевизору, так и онлайн. В Украине матч покажут в эфире общенациональных телеканалов ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспильне" в рамках информационного марафона "Единые новости". Эти каналы транслируются в сетях кабельных операторов и сети цифрового телевидения Т2.

Смотреть онлайн матч Украина – Шотландия можно будет на ОТТ-платформах, транслирующих эти каналы. А также ютуб-канале Украинской ассоциации футбола.

Онлайн-трансляция матча Украина – Шотландия

Абоненты, пользующиесяна названых каналах. Кроме того,на вышеуказанных каналах и платформах, в том числе в ютуб, будет. Это связано с требованиями УЕФА по телевизионным правам и принципу территориальности. Ведь украинские вещатели не могут транслировать этот матч за границей, в том числе и онлайн. Ведь в этих странах есть свои телеканалы, купившие права на показ матчей.

Важно! Эта онлайн-трансляция доступна только зрителям, которые находятся на территории Украины. Видео недоступно тем, кто находится за пределами Украины.