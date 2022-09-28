Сборная Украины 27 сентября сыграла в решающем матче Лиги наций-2022/2023. К сожалению, "сине-желтые" не смогли одержать вожделенную победу.

Петраков: Тем, как играли ребята, я доволен

Чтобы выйти в элитный дивизион Лиги национальной команде нужна была только победа, поэтому следующий розыгрыш турнира наша сборная снова проведет в лиге B.

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Главный тренер украинской команды Александр Петраков прокомментировал игру своих подопечных.

Тем, как играли ребята, я доволен. Я не имею к ним вопросов,

– сказал коуч.

Наставник "сине-желтых" рассказал, почему сделал первую замену только на 75-й минуте.

"Сегодня были очень тяжелые погодные условия. Никто не выпадал, а войти в такую ​​игру непросто", – объяснил специалист.

Петраков объяснил, чего не хватило сборной Украины для победы.

"Того же, чего и в Уэльсе, реализации. На таком уровне, когда есть моменты, нужно забивать. У нас они находились в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промахнулся, у Степаненко был момент после углового", – отметил Петраков.

Определились корзины при жеребьевке квалификации Евро-2024

Результаты Лиги наций влияли и на распределение корзин при жеребьевке квалификации Евро-2024. Победа в группе позволила бы "сине-желтым" оказаться во второй корзине.

Впрочем, там будут шотландцы, а Украина посеяна в третьем. Таким образом наша сборная точно не сыграет против Исландии, Норвегии, Словении, Ирландии, Албании, Черногории, Румынии, Швеции и Армении.

В этом сезоне Лиги наций сборная Украины заняла второе место в группе 1 дивизиона B. Наша команда набрала 11 очков, одержала 3 победы и 2 ничьих.