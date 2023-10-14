Еще ближе к Евро-2024: Украина на классе обыграла Северную Македонию – видео голов
Команда Сергея Реброва была хозяином ситуации на стадионе в Праге, хотя голы не обошлись без удачи. Три очка позволяют оставаться в гонке с Италией.
Украина – Северная Македония 2:0
Голы: Судаков, 30, Караваев, 90+5.
Сборная Украины провела свой шестой матч по квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва в номинально домашнем матче в Праге "принимала" Северную Македонию, пишет 24 канал.
По теме Украина в отборе на Евро-2024: результат, календарь матчей и турнирная таблица
Кадровые проблемы Реброва
Балканская сборная была прямым конкурентом за выход на чемпионат Европы. К очной битве команды подошли на 3-4 местах, имея по 7 очков. Столько же и у Италии, у которой еще и матч в запасе.
Украине и Северной Македонии крайне важно было выигрывать в отчетном матче, ведь при потере очков шансов обойти Италию почти не оставалось. А команда Реброва подошла к октябрьским матчам с кадровыми проблемами, особенно справа в нападении.
Травмы получили Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко, поэтому тренеру пришлось довериться Александру Зубкову. Вместе с ним в нападении вышли Мудрик и Довбик. В воротах место занял Анатолий Трубин, хотя в сентябрьских матчах основным был Георгий Бущан.
Инициатива и удача на стороне Украины
На правах фаворита "сине-желтые" захватили инициативу с первых минут, но македонцы держали оборону. Неплохой момент имел Мудрик, немного задержавшийся с пасом.
Тем не менее нашей команде удалось открыть счет еще до перерыва, хотя не обошлось и без удачи. Зинченко дождался обрезки от македонца возле его штрафной и отдал на Судакова.
Читайте также Ребров подколол Миколенко, который попытался избежать вопроса журналиста: забавное видео
Георгий выполнил дальний выстрел и мяч рикошетом от ноги защитника залетел в ворота дезориентированного Димитриевски. Гости попытались быстро отыграться и серьезно потревожили Трубина.
Видео гола Судакова:
Киперу Бенфики пришлось спасать после ударов Миоски и Ашковски с близкого расстояния. Концовка первого тайма в игровом плане была за македонцами, но после перерыва Украина выровняла игру.
Дождались второго гола
Реальные шансы удвоить счет были у Довбика и Мудрика. В обоих случаях Димитриевски откровенно спасал Северную Македонию. Также Матвиенко попал в перекладину после подачи Зинченко с углового.
Македонцы пытались зажать нашу команду, но у Трубина было не так много работы. Ребров освежил состав выходами Малиновского, Яремчука и Сидорчука. Остроты нападению это не прибавило.
Стоит знать Отбор на Евро-2024: календарь матчей и турнирная таблица
Хотя Яремчука выводили на свидание с кипером (сейв Димитриевски). А вот поздний выход Караваева вместо Мудрика сделал свое. Александр пробежал по флангу и заметил, что кипер вышел слишком далеко. Дальний удар от игрока Динамо поставил точку в матче.
Видео гола Караваева:
Продолжаем борьбу за Евро
Несмотря на все, ставка Реброва была скорее на сохранение результата. К счастью, балканцы так и не смогли пробить Трубина, что позволило Украине одержать столь важную победу.
Наша команда выходит на второе место в таблице, но уже вечером Италия в случае победы над Мальтой вернет эту ступеньку себе. Свой следующий матч Украина проведет 17 октября против мальтийцев на выезде.