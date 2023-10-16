Сборная Украины 14 октября одержала вторую победу подряд (2:0) над македонцами в отборе на Евро-2024. Команде Сергея Реброва нельзя было потерять очки, поэтому с этой задачей она полностью справилась. Голы Георгия Судакова и Александра Караваева принесли "сине-желтым" 3 балла.

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Степаненко: На нем висят 3-4 футболиста

Капитан украинской сборной в матче против Северной Македонии Тарас Степаненко прокомментировал игру молодых звезд команды. Речь идет о Георгии Судакове, который стал автором первого гола в ворота соперника, и Михаиле Мудрике, который имел несколько случаев, но не реализовал их.

Опорник "сине-желтых" похвалил игру креативных футболистов сборной и отметил, что все остальные выполняют большой объем черновой работы, чтобы такие, как Мудрик и Судаков имели силы, чтобы обострить игру команды.

Однако не обошлось без советов от опытного капитана Шахтера. Степаненко обратился к Мудрику, пытающемуся на скорости пройти едва ли не всех футболистов защиты соперника.

Миша уже на столько быстро делает, что не замечает, что происходит вокруг него. Иногда можно сыграть попроще и это будет эффективно, но, я же говорю, у него такая скорость, что он бежит и "как в тоннеле". Если посмотреть, то когда Мудрик набирает скорость, соперники уже готовятся к такой игре и на нем висят 3-4 футболиста. Если он сможет сыграть на свободного партнера, то за счет этого можно будет создать очень хорошие моменты.

– посоветовал Тарас.

При такой игре от Миши на части поля соперника появляются свободные зоны, которые могут использовать его партнеры по команде. Не вооруженным глазом виден прогресс Мудрика, но Степаненко пожелал ему научиться отдавать передачу на свободного партнера, когда это уместно.

Отметим, что поединок с македонцами стал для Михаила 14 в футболке национальной команды. Мудрик вместе с "сине-желтыми" уже прибыл в Мальту, где 17 октября сыграет против местной сборной по отбору на Евро-2024. Это еще один очень важный матч для подопечных Сергея Реброва по пути к финальной части чемпионата Европы.

После 6 сыгранных поединков Украина с 10 очками идет третьей, уступая Англии и Италии, у которой тоже 10 баллов. Благодаря прошедшей победе украинцы смогли оторваться от четвертой Северной Македонии (7 пунктов).