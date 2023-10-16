Збірна України 14 жовтня здобула другу перемогу поспіль (2:0) над македонцями у відборі на Євро-2024. Команді Сергія Реброва не можна було втрати очок, тому із цим завдання вона повністю впоралась. Голи Георгія Судакова та Олександра Караваєва принесли "синьо-жовтим" 3 бали.

Варто дізнатись Цей футболіст переплюне Зінченка та Мудрика: кого у збірній України відзначив легенда Шахтаря

Степаненко: На ньому висять 3-4 футболісти

Капітан української збірної у матчі проти Північної Македонії Тарас Степаненко прокоментував гру молодих зірок команди. Мова йде про Георгія Судакова, який став автором першого голу у ворота суперника, та Михайла Мудрика, який мав декілька нагод, але не реалізував їх.

Опорник "синьо-жовтих" похвалив гру креативних футболістів збірної та зауважив, що усі інші виконують великий об'єм чорнової роботи, аби такі, як Мудрик та Судаков мали сили, щоб загострити гру команди.

Однак не обійшлось із без порад від досвідченого капітана Шахтаря. Степаненко звернувся до Мудрика, який намагається на швидкості пройти ледь не усіх футболістів захисту суперника.

Міша вже на стільки швидко робить, що не помічає, що там відбувається навколо нього. Іноді можна зіграти простіше і це буде ефективно, але, я ж кажу, в нього така швидкість, що він біжить і "як в тунелі". Якщо подивитися, то коли Мудрик набирає швидкість, то суперники вже готуються до такої гри і на ньому висять 3-4 футболісти. Якщо він зможе зіграти на вільного партнера, то за рахунок цього можна буде створити дуже гарні моменти,

– порадив Тарас.

При такій грі від Михайла на частині поля суперника з'являються вільні зони, які можуть використати його партнери по команді. Не озброєним оком видно прогрес Мудрика, але Степаненко побажав йому навчитись віддавати передачу на вільного партнера, коли це доречно.

Відзначимо, що поєдинок із македонцями став для Михайла 14-м у футболці національної команди. Мудрик разом зі "синьо-жовтими" вже прибув у Мальту, де 17 жовтня зіграє проти місцевої збірної у відборі на Євро-2024. Це ще один дуже важливий матч для підопічних Сергія Реброва на шляху до фінальної частини чемпіонату Європи.

Після 6-ти зіграних поєдинків Україна з 10 очками йде третьою, поступаючись Англії та Італії, у якої теж 10 балів. Завдяки минулій перемозі українці змогли відірватись від четвертої Північної Македонії (7 пунктів).