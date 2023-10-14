С Трубиным на воротах: стартовый состав Украины на матч против Северной Македонии

Главные тренеры сборной Украины и Северной Македонии определились с основными составами на встречу в рамках квалификации Евро-2024. К сожалению, "сине-желтые" проведут важный поединок без ряда лидеров.

В субботу 14 октября сборная Украины проведет свой шестой матч квалификации на Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва в Праге на "Эпет арене" будут принимать команду Северной Македонии, пишет 24 канал.

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Выбор Реброва

В преддверии матча тренерские штабы определились со стартовыми составами. Сергей Ребров в отчетном поединке не смог рассчитывать на травмированных Андрея Ярмоленко и Виктора Цыганкова. Перед самой встречей стало известно, что игру против Северной Македонии из-за повреждений пропустят центральные защитники Сергей Кривцов и Денис Попов. С первых минут на поле выйдут Анатолий Трубин и Артем Довбык.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ УКРАИНЫ: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Судаков, Зинченко – Зубков, Мудрик, Довбык.

Главный тренер "красных львов" Благоя Милевский тоже выбрал одиннадцать футболистов, которые начнут игру с первых минут.

Стартовый состав сборной Украины / УАФ

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ: Димитриевский – Муслиу, Серафимов, Манев, Алиоски, Барди, Атанасов, Элези, Ашковски, Миловски, Элмас.

Важно! Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.00 по киевскому времени. Напомним, что Украина и Северная Македония набрали по 7 очков в 5 сыгранных матчах. В турнирной таблице группы С "сине-желтые" занимают третье место, а "красные львы" – четвертое.