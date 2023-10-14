У суботу, 14 жовтня, збірна України проведе свій шостий матч кваліфікації на Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва у Празі на "Епет арені" прийматимуть команду Північної Македонії, пише 24 канал.

До теми Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Вибір Реброва

Напередодні матчу тренерські штаби визначились зі стартовими складами. Сергій Ребров у звітному поєдинку не зміг розраховувати на травмованих Андрія Ярмоленка та Віктора Циганкова. Перед самою зустріччю стало відомо, що гру проти Північної Македонії через пошкодження пропустять центральні захисники Сергій Кривцов та Денис Попов. Натомість з перших хвилин на поле вийдуть Анатолій Трубін та Артем Довбик.

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Судаков, Зінченко – Зубков, Мудрик, Довбик.

Стартовий склад збірної України / УАФ

Головний тренер "червоних левів" Благоя Мілевський теж обрав одинадцять футболістів, які розпочнуть гру з перших хвилин.

СТАРТОВИЙ СКЛАД ПІВНІЧНОЇ МАКЕДОНІЇ: Дімітрієвскі – Мусліу, Серафімов, Манев, Аліоскі, Барді, Атанасов, Елезі, Ашковскі, Міловскі, Елмас.

Важливо! Стартовий свисток арбітра прозвучить о 16:00 за київським часом. Нагадаємо, що Україна та Північна Македонія набрали по 7 очок в 5 зіграних матчах. В турнірній таблиці групи С "синьо-жовті" займають третю сходинку, а "червоні леви" – четверту.