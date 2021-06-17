Украина – Северная Македония: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Сборная Украины сыграет свой второй матч на Евро-2020 против Северной Македонии в четверг, 17 июня. Игра группы C начнется в 16:00. Онлайн-трансляция доступна на сайте Спорт 24.

Матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится на стадионе "Националь Арена" в Бухаресте. Команды на поле выведет аргентинский судья Фернандо Рапаллини.

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После драматического поражения от Нидерландов "сине-желтые" обязаны побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы C.

На сайте Спорт 24 будет доступна текстовая онлайн трансляция матча между сборными Украины и Северной Македонии. Также на сайте будут опубликованы видео голов и обзор матча.

Украина – Северная Македония. Онлайн