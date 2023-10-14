"Победа для нашего народа и ВСУ": Ребров прокомментировал успех Украины в матче с македонцами

Наша команда смогла добыть в борьбе три очка в сверхважной квалификационной битве. Наставник сборной рассказал о том, насколько тяжело было торжествовать.

В субботу, 14 октября, сборная Украины одержала важную победу в квалификации на Евро-2024. Команда Сергея Реброва вышла сильнее Северной Македонии (2:0), пишет 24 канал.

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Для наставника это третья победа во главе национальной команды. После матча Сергей Станиславович высказал свое мнение по поводу матча против македонцев.

Я очень благодарен ребятам. Македонцы создавали моменты, но я действительно видел, что они вышли побеждать. Считаю, что сегодня мы заслуженно победили. Когда мы забили мяч, игроки сосредоточились на игре в обороне. Я считаю, что это психология. Мы не контролировали мяч, но это заслуга Македонии, пытавшейся сравнять счет. Хорошо, что мы устояли. На этом уровне играют лучшие футболисты Европы. Посмотрим эти моменты, проанализируем и будем готовиться к следующей игре. Если бы забили раньше второй, было бы спокойнее. Но мы заслужили эту победу, она для нашего народа и ВСУ,

– сказал Ребров в прямом эфире.

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Победа позволила команде выйти на второе место в отборочной группе. Команда Сергея Реброва опережает Италию на три балла, но у "Скуадры Адзуры" еще два матча в запасе.

Свою следующую игру Украина проведет на выезде уже через три дня, 17 октября. Соперником "сине-желтых" станет аутсайдер группы сборная Мальты.