Помог рикошет: лидер Шахтера открыл счет в матче с Северной Македонией – видео

"Сине-желтые" с первых минут оккупировали половину поля Северной Македонии. Преимущество подопечных Сергея Реброва воплотилось в забитый гол на 30-й минуте.

В матче 7-го тура отбора Евро-2024 сборная Украины в Праге принимает команду Северной Македонии. В первой половине матча преимуществом владели подопечные Реброва, пишет 24 Канал.

По теме Украина – Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Футболисты сборной Украины создали несколько опасных моментов у ворот соперника. Однако лишь шестой удар по воротам "красных львов" завершился результативно.

Хавбек Шахтера Георгий Судаков с угла штрафной площадки отважился на удар и мяч с помощью рикошета от защитника македонцев залетел в ворота. Голкипер гостей озадаченный траекторией мяча ничего не мог поделать.

Видео гола Судакова

К слову, этот гол стал дебютным для Георгия Судакова в сборной Украины. Для этого ему понадобилось 10 матчей.