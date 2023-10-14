Юбилейные матчи сборников и дебютный гол Судакова: знаковые события матча с Северной Македонией
Сборная Украины одержала третью победу в квалификации Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва вторично обыграли Северную Македонию.
Матч против Северной Македонии (2:0) стал юбилейным для нескольких футболистов сборной Украины. А один из героев поединка Георгий Судаков улучшил сразу два личных рекорда.
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Юбиляры матча против Северной Македонии
На 30-минуте встречи игрок Шахтера Георгий Судаков отличился голом в ворота Северной Македонии. Это знаменательное событие для 21-летнего хавбека прошло в 10-м матче в футболке национальной команды.
Защитник Борнмута Илья Забарный тоже сыграл свой юбилейный матч. На счету молодого защитника уже 30 поединков за главную команду страны. Кстати, у Ильи есть 1 гол на счету, который забил в первой встрече против Северной Македонии (3:2).
27-летний защитник Шахтера Николай Матвиенко провел 60-й матч за сборную Украины. Пока уроженец Крыма еще не забивал голы за "сине-желтых".
Также стоит отметить Виталия Миколенко. Защитник Эвертона отыграл 35-й матч за сборную.