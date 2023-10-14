Юбилейные матчи сборников и дебютный гол Судакова: знаковые события матча с Северной Македонией

Сборная Украины одержала третью победу в квалификации Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва вторично обыграли Северную Македонию.

Матч против Северной Македонии (2:0) стал юбилейным для нескольких футболистов сборной Украины. А один из героев поединка Георгий Судаков улучшил сразу два личных рекорда.

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Юбиляры матча против Северной Македонии

На 30-минуте встречи игрок Шахтера Георгий Судаков отличился голом в ворота Северной Македонии. Это знаменательное событие для 21-летнего хавбека прошло в 10-м матче в футболке национальной команды.

Защитник Борнмута Илья Забарный тоже сыграл свой юбилейный матч. На счету молодого защитника уже 30 поединков за главную команду страны. Кстати, у Ильи есть 1 гол на счету, который забил в первой встрече против Северной Македонии (3:2).

27-летний защитник Шахтера Николай Матвиенко провел 60-й матч за сборную Украины. Пока уроженец Крыма еще не забивал голы за "сине-желтых".

Также стоит отметить Виталия Миколенко. Защитник Эвертона отыграл 35-й матч за сборную.

Бомбардиры и гвардейцы сборной Украины

Лучшим бомбардиром в истории сборной Украины остается Андрей Шевченко. На счету легенды 48 забитых мячей. Ему на пятки наступает Андрей Ярмоленко, у которого 46 результативных ударов. А замыкает тройку Евгений Коноплянка – 21 гол.

Наибольшее количество матчей за сборную Украины сыграли Андрей Ярмоленко – 116 матчей, Андрей Шевченко – 111 и Андрей Пятов – 102. Как известно, все достижения предателя Украины Анатолия Тимощука не учитываются в официальной статистике "сине-желтых".