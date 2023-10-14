Минус два защитника и легионер из Англии: заявка Украины на игру против Северной Македонии
Источник:УАФ
В субботу 14 октября сборная Украины проведет свой первый матч отбора на Евро-2024 в этом месяце. Соперником команды Сергея Реброва будет неуступчивая Северная Македония.
Утром в день матча тренерский штаб сине-желтой сборной во главе с Сергеем Ребровым определился с заявкой на предстоящую игру. В список попали 23 футболиста, трое остались за ее бортом.
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Один из них покинет расположение сборной
В заявку на поединок не попали только восстановившийся от травмы центрбек киевского Динамо Денис Попов и нападающий английского Сандерленда Назарий Русин, который был вызван в сборную вместо травмированного капитана Андрея Ярмоленко.
Как уже отмечалось ранее, участие в ближайшей игре не примет центральный защитник Сергей Кривцов, получивший повреждение, которое было у него еще в США, и покинет расположение "сине-желтых" после игры против северных македонцев.
Заявка Украины на матч против Северной Македонии
- Вратари: Бущан, Трубин, Потрошитель.
- Защитники: Конопля, Михайличенко, Сваток, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко.
- Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Судаков, Малиновский, Мудрик, Буяльский, Назарина, Зинченко, Пихалонок, Зубков.
- Нападающие: Яремчук, Довбык, Ванат.
Напомним, что предварительная встреча этих двух сборных закончилась волевой победой украинцев 2:3. Победный гол в том поединке забил Виктор Цыганков, который из-за травмы не поможет Украине в октябрьском цикле отбора на Евро в Германию.