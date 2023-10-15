Воспользовался невероятным пасом Зинченко: Судаков вспомнил дебютный гол за сборную

Команда Сергея Реброва одержала третью победу в квалификации Евро-2024. Впереди "сине-желтых" ожидают две решающие встречи.

Сборная Украины со счетом 2:0 победила одного из конкурентов на выход из группы С команду Северной Македонии. Одним из героев поединка стал хавбек Шахтера Георгий Судаков.

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Судаков: Ожидали непростой поединок

Молодой футболист в своем десятом матче за сборную забил дебютный гол. Судаков вспомнил в интервью пресс-службе УАФ, как это произошло.

Мой гол? Если не ошибаюсь, быстро вступили в борьбу за мяч, был отбор. Затем Саша Зинченко отдал мне невероятную передачу, а я пробил, и мяч залетел в ворота. С рикошетом. Во втором же тайме, если честно, я пробил и упал, но увидел, что вратарь таки потащил. Или классный сейв? Хочу еще раз просмотреть этот момент на видео,

– рассказал Георгий.

Лидеру Шахтера понравилась атмосфера на стадионе в Праге. Поддержка болельщиков помогла футболистам добиться желаемого результата.

"Мы ожидали, что будет непростой поединок. Сильный соперник, уже показавший свой класс в Северной Македонии. У македонцев очень хорошая атака, классные футболисты, хорошо играющие один в один. Но мы создали достаточно моментов и могли забить больше. Немного не хватило реализации , но самое главное, что есть победа и три очка.

Мне все равно, с кем играть. Просто когда выступаешь за национальную сборную, то против тебя не будет играть какая-нибудь слабая команда. Сейчас все на уровне. То есть, нет разницы — против Англии или против Северной Македонии. С такой поддержкой зрителей ты не можешь остановиться ни на секунду. Мы ее чувствовали и до матча и во время него. Невероятная атмосфера! Очень хочется поблагодарить всех болельщиков. И тем, кто пришел на стадион, и тем, кто смотрел поединок по телевизору и наслаждался игрой. Сейчас нам важно быстро восстановиться, ведь через два дня уже следующий матч, с Мальтой", – отметил Судаков.

Добавим, что после 6 сыгранных матчей сборная Украины набрала 10 очков и занимает третье место в группе С. Чтобы напрямую попасть на Евро-2024 нужно побеждать в оставшихся двух матчах.

, что 17 октября подопечные Сергея Реброва проведут матч против команды Мальты. Игра состоится 17 октября на стадионе в Та-Кале. Арбитр известит о начале встречи в 21:45 по киевскому времени. Свой заключительный поединок "сине-желтые" сыграют 20 ноября против Италии.