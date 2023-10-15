Збірна України з рахунком 2:0 перемогла одного з конкурентів на вихід з групи С команду Північної Македонії. Одним з героїв поєдинку став хавбек Шахтаря Георгій Судаков.

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Судаков: Очікували непростий поєдинок

Молодий футболіст у своєму десятому матчі за збірну забив дебютний гол. Судаков пригадав в інтерв'ю пресслужбі УАФ, як це відбулося.

Мій гол? Якщо не помиляюся, швидко вступили в боротьбу за м'яч, був відбір. Потім Сашко Зінченко віддав мені неймовірну передачу, а я пробив, і м'яч залетів у ворота. З рикошетом. У другому ж таймі, якщо чесно, я пробив і впав, але побачив, що воротар таки потягнув. Чи класний сейв? Хочу ще раз переглянути цей момент на відео,

– розповів Георгій.

Лідеру Шахтаря сподобалася атмосфера на стадіоні в Празі. Підтримка уболівальників допомогла футболістам досягти бажаного результату.

"Ми очікували, що буде непростий поєдинок. Сильний суперник, який уже показав свій клас у Північній Македонії. У македонців дуже хороша атака, класні футболісти, які добре грають один в один. Але ми створили достатньо моментів і могли забити більше. Трохи забракло реалізації, але найголовніше, що є перемога й три очки.

Мені байдуже, із ким грати. Просто коли виступаєш за національну збірну, то проти тебе не буде грати якась слабка команда. Зараз усі на рівні. Тобто немає різниці — проти Англії чи проти Північної Македонії. З такою підтримкою глядачів ти не можеш зупинитися ані на секунду. Ми її відчували і до матчу, і під час нього. Неймовірна атмосфера! Дуже хочеться подякувати всім уболівальникам. І тим, хто прийшов на стадіон, і тим, хто дивився цей поєдинок по телевізору й насолоджувався грою. Зараз нам важливо швидко відновитися, адже за два дні вже наступний матч, із Мальтою", – зазначив Судаков.

Додамо, що після 6 зіграних матчів збірна України набрала 10 очок та займає третє місце в групі С. Щоб напряму потрапити на Євро-2024 потрібно перемагати у двох матчах, що залишилися.

Нагадаємо, що 17 жовтня підопічні Сергія Реброва проведуть матч проти команди Мальти. Гра відбудеться 17 жовтня на стадіоні в Та-Калі. Арбітр сповістить про початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Свій заключний поєдинок "синьо-жовті" зіграють 20 листопада проти Італії.