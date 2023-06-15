Статус фаворита и состояние Миколенко: что говорил Ребров перед матчем Украины с Северной Македонией

Наставник "сине-желтых" не считает свою команду фаворитом в битве с балканцами. Он вспомнил самые лучшие матчи македонцев за последнее время.

Сборная Украины готовится к своему второму поединку в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" сыграют на выезде с Северной Македонией.

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Для нового наставника нашей команды Сергея Реброва это будет первый официальный поединок во главе Украины. В преддверии встречи в Скопье наставник дал интервью, похвалив соперника.

Мы очень серьезно относимся к этой игре. Эта команда выбила Италию в стыках квалификации ЧМ-2022. Также они обыграли Германию на выезде. Мы должны уважать соперника, но и должны думать о своей игре. Завтра будет важно сконцентрироваться на своей игре, проанализировать те ошибки, которые мы совершили в матче с Германией, выходить и играть в футбол. Я не считаю, что мы станем фаворитами. Мы будем играть на выезде против крепкой команды, Мы должны показать на поле, что мы фавориты. Завтра будет другая игра, чем с Германией, потому что мы понимаем, с кем играем. Понимаем силу Северной Македонии. Я жду очень тяжелую игру. Считаю, что наши игроки готовы к такой игре,

– заявил Ребров.

Кадровая ситуация в сборной

Накануне встречи стало известно о травмах у Валерия Бондаря и Александра Пихаленко. Оба футболиста вынуждены будут пропустить встречи с македонцами и мальтийцами.

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Также в спарринге с Германией Виталий Миколенко попросил замену из-за повреждений. Сергей Ребров прокомментировал кадровое состояние сборной Украины.

Есть некоторые повреждения, но они были получены еще раньше. Это не повреждение, которое они получили в тренировочном процессе. Миколенко чувствует себя совершенно нормально, он готовится к игре. У него есть другие проблемы, но я уверен, что это не касается следующих встреч. Все ребята здоровы и готовы играть завтра,

– подытожил тренер.

Напомним, что Ребров дебютировал во главе сборной Украины в товарищеском матче с Германией. "Сине-желтые" едва не обыграли европейского гранда, но в конце концов удовлетворились ничьей 3:3.

Украина в отборе на Евро