Следующий матч – самый важный: Миколенко о поединке отбора ЧЕ-2024 против Северной Македонии

Сборная Украины в октябре сыграет два матча отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. Именно домашний поединок "сине-желтых" против балканцев будет самым трудным.

В преддверии матча квалификации Евро-2024 против команды Северной Македонии состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и защитника "сине-желтых" Виталия Миколенко.

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Миколенко: Северная Македония хорошо действует на контратаках

Футболист Эвертона принял участие в первом матче против "красных львов", когда украинцы, уступая 0:2, сумели переломить ход встречи и вырвать победу 3:2. Именно атакующее звено выделил у соперника Миколенко.

У них очень хорошая линия атаки, они хорошо действуют на контратаках. Думаю, они будут пытаться играть в ту же игру, что была в Скопье,

– отметил Миколенко.

Обе сборные имеют одинаковое количество очков после 5 матчей – по 7. Теперь победный результат каждой игры на вес золота для нашей команды.

"Следующий матч – самый важный. Если мы не будем брать три очка в каждом поединке, то нам будет тяжело", – сказал защитник Эвертона.

На левом фланге Миколенко играет вместе с вингером Челси Мудриком. По словам игрока "ирисок", с каждым матчем взаимопонимание между ними улучшается.

Если мы почти год играем вместе, это уже не новый партнер. Стараемся наладить взаимосвязи. С каждым сбором у нас все лучше выходит на поле и вне его. Все хорошо,

– ответил Миколенко.

Отметим, что Виталий Миколенко в отборе Евро-2024 принял участие во всех пяти матчах. В общей сложности на счету латераля 34 поединка и 1 гол в футболке сборной Украины.

Напомним, что матч квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.