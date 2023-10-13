Напередодні матчу кваліфікації Євро-2024 проти команди Північної Македонії відбулася пресконференція за участю головного тренера збірної України Сергія Реброва та захисника "синьо-жовтих" Віталія Миколенка.

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Миколенко: Північна Македонія добре діє на контратаках

Футболіст Евертона взяв участь в першому матчі проти "червоних левів", коли українці поступаючись 0:2, зуміли переломити хід зустрічі та вирвати перемогу 3:2. Саме атакувальну ланку виділив у суперника Миколенко.

У них дуже хороша лінія атаки, вони добре діють на контратаках. Думаю, вони намагатимуться грати в ту саму гру, що була в Скоп’є,

– зазначив Миколенко.

Обидві збірні мають однакову кількість очок після 5 матчів – по 7. Тож тепер переможний результат кожної гри на вагу золота для нашої команди.

"Наступний матч – найважливіший. Якщо ми не братимемо три очки в кожному поєдинку, то нам буде важко", – сказав захисник Евертона.

На лівому фланзі Миколенко грає разом з вінгером Челсі Мудриком. За словами гравця "ірисок", з кожним матчем взаєморозуміння між ними покращується.

Якщо ми майже рік граємо разом, то це вже не новий партнер. Стараємося налагодити взаємозв’язки. З кожним збором у нас усе краще виходить на полі й поза ним. Усе добре,

– відповів Миколенко.

Зазначимо, що Віталій Миколенко у відборі Євро-2024 взяв участь у всіх 5 матчах. Загалом на рахунку латераля 34 поєдинки та 1 гол у футболці збірної України.

Важливо! Нагадаємо, що матч кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Північної Македонії відбудеться 14 жовтня в Празі. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.