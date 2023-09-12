Молодежная сборная Украины по футболу начинает свой путь на Евро-2025. В стартовой игре отбора "сине-желтые" будут противостоять сверстникам из Северной Ирландии, пишет 24 канал.

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Обновленная молодежка

Летом наша команда U-21 совершила прорыв на молодежном Евро, дойдя до полуфинала. Это позволило сборной в первый раз в истории выйти на Олимпийские игры.

После этого турнира в команде произошла смена тренера, вместо Руслана Ротаня был назначен испанец Унаи Мельгоса. Именно под его руководством Украина идет штурмовать квалификацию нового Евро, которое в 2025 году пройдет в Словакии.

"Сине-желтые" попали в группу в Англию, Сербию, Северную Ирландию и Люксембург. Последние две команды уже стартовали в отборе и наш соперник из Северной Ирландии неожиданно уступил дома люксембуржцам (0:1).

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Букмекеры считают нашу команду фаворитом во встрече. Коэффициент на триумф Украины составляет 1,54, в то время как на ничью – 4,40, а на североирландцев – 6,50.

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Напомним. что на Евро-2025 напрямую выйдут девять победителей групп и три лучшие команды из вторых мест. В свою очередь, остальные шесть вицечемпионов групп сыграют в стыковых матчах, где будут разыграны три путевки на турнир.

Матч Украина – Северная Ирландия пройдет в словацком Попраде. Онлайн-трансляция встречи будет доступна на сайте 24 канала. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

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