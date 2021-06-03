Украина минимально победила Северную Ирландию: видео

Сборная Украины 3 июня одержала первую победу в 2021 году. Команда Андрея Шевченко в Днепре победила Северную Ирландию в контрольном поединке.

Украина – Северная Ирландия 1:0

Гол: Зубков, 10

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Украина и Северная Ирландия в шестой раз встретились на футбольном поле. Дважды украинцы побеждали и столько же раз игра завершалась вничью (0:0). Самый знаковый матч между командами состоялся на Евро-2016, когда "сине-желтые" сенсационно проиграли 2:0.

На Евро-2020 Северная Ирландия точно не станет угрозой для Украины, ведь не сыграет там. Зато команда Андрея Шевченко уже 13 июня сыграет первый матч на Евро против Нидерландов.

Уже на 40 секунде игры сборная Украины имела возможность для гола. Яремчук пасом в штрафной нашел Ярмоленко, который сразу пробил. Мяч пролетел мимо ворот гостей.

На 9 минуте "сине-желтым" удалось организовать вторую острую атаку. Миколенко классно отдал на Зубкова, который прострелил в штрафную на Яремчука. Роман пробил в угол, но голкипер отбил мяч.

Буквально через минуту Украина уже была впереди! Александр Зубков из Ференцвароша получил великолепную верховую передачу от Караваева и ударом головой не оставил шансов Пикок-Фарреллу из Бернли. Это дебютный гол для Александра за сборную Украины.

Видео гола Зубкова

На 22 минуте Бущан включил режим Эдерсона и роскошным пасом отсек всю защиту гостей. Зубков с Яремчуком выбежали два в один, но Роман не переиграл голкипера. Впрочем, арбитр не засчитал бы потенциальный гол из-за офсайда у Зубкова.

Через 9 минут Ярмоленко снова сыграл в стенку с Яремчуком и нанес фирменный обводящий удар из-за пределов штрафной. Совсем немного не хватило Ярмоленко, чтобы попасть в створ ворот.

Безудержная сборная Украины буквально кайфовала от футбола. "Сине-желтые" играли красиво и динамично, в результате чего моменты у ворот Пикок-Фаррелла вырастали, как грибы после дождя.

Одну из красивых комбинаций начал Малиновский, отдавший на Зубкова. Тот сразу отдал в штрафную на Миколенко. Виталий прострелил в штрафную и мяч транзитом от Яремчука оказался у Ярмоленко. Удар Андрея заблокировали.

Северная Ирландия первый момент имела аж на 36 минуте. Макнейр навесил со штрафного на Брауна. Тот выиграл верховую дуэль в штрафной украинцев и пробил головой. На пути мяча встал Бущан, совершивший удивительный сейв!

В компенсированное к первому тайму время сборная Украины использовала заготовку Динамо. Малиновский с углового навесил на Сидорчука и тот пробил из-за пределов штрафной. К сожалению, забить гол, как в ворота Зари, Сидорчуку не удалось и команды пошли отдыхать, а фанаты на "Днепр Арене" наконец выдохнули.

Украина – Северная Ирландия видеообзор первого тайма

После перерыва наши футболисты несколько успокоились и моментов у ворот гостей заметно поубавилось. Но это не помешало Ярмоленко на 61 минуте заработать штрафной с чрезвычайно опасной позиции. Маэстро Малиновский пробил над перекладиной.

На 72 минуте на поле появился Судаков и сразу создал угрозу у ворот североирландцев. Игрок Шахтера получил передачу от Марлоса и пасом в штрафной нашел Ярмоленко. Удар Андрея отразил голкипер, после чего Судаков пробил в сетку ворот.

На 87 минуте ставить точку в матче должен был Ярмоленко. Матвиенко прорвался в штрафную гостей и отдал пас на Марлоса. Хавбек забавно пропустил и вывел Ярмоленко один на один с голкипером. Но переиграть вратаря Андрей не смог: удар заблокировали. Затолкать мяч в ворота пытался Беседин, но арбитр заблаговременно зафиксировал офсайд. Впрочем, Пикок-Фаррелл успел выбить мяч.

На последней основной минуте Беседин наконец забил второй гол в игре. Но не успел Артем отпраздновать взятие ворот, как арбитр отменил гол из-за офсайда.