Дубль Давиде Фраттези принес победу Италии 12 сентября на заполненном "Сан-Сиро". Украина ответила голом капитана команды Андрея Ярмоленко, но этого не хватило хотя бы для мировой – победа "скуадро адзурры" 2:1.

Стоит прочесть Благодарен ребятам за то, что они вернулись к игре – Ребров прокомментировал поражение от Италии.

Ребров: Мы попали в очень сложную группу

После матча Сергей Ребров прокомментировал игру своей команды и даже в поражении нашел небольшой позитив. Наставник "сине-желтых" оценил шансы своей команды по выходу на Евро-2024.

Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Две игры – с Англией и Италией – были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то у нас есть шансы. На следующие два поединка мы будем готовиться очень серьезно. Я уверен, что шансы у нас есть,

– ответил Ребров.

Впереди у сборной Украины еще три матча в борьбе за путевку на чемпионат Европы: 14 октября против Северной Македонии, 17 октября на выезде против Мальты и 20 ноября дома против Италии.

Италия, опередившая Украину в группе "С", команда Реброва и Северная Македония набрали по 7 баллов. Англия уже одной ногой напрямую вышла на Евро-2024 – 13 очков. Мальта уже в свое удовольствие будет доигрывать отбор – ни одного набранного пункта в 5-ти сыгранных поединках.

Правда, Италия имеет на один сыгранный матч меньше, чем украинцы и северные македонцы.