Дубль Давіде Фраттезі приніс перемогу Італії 12 вересня на заповненому "Сан-Сіро". Україна відповіла голом капітана команди Андрія Ярмоленка, але цього не вистачило бодай для мирової – перемога "скуадро адзурри" 2:1.

Варто прочитати Вдячний хлопцям за те, що вони повернулися до гри, – Ребров прокоментував поразку від Італії

Ребров: Ми потрапили у дуже складну групу

Після поєдинку Сергій Ребров прокоментував гру своєї команди та навіть у поразці знайшов невеликий позитив. Наставник "синьо-жовтих" оцінив шанси своєї команди на вихід на Євро-2024.

Шанси є, навіть коли їх немає. Ми потрапили у дуже складну групу. Дві гри – з Англією та Італією – були ключовими. Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси. На наступні два поєдинки ми будемо готуватися дуже серйозно. Я впевнений, що шанси в нас є,

– відповів Ребров.

Попереду у збірної України ще три матчі у боротьбі за путівку на чемпіонат Європи: 14 жовтня проти Північної Македонії, 17 жовтня на виїзді проти Мальти та 20 листопада "вдома" проти Італії.

Наразі Італія, яка випередила Україну у групі "С", команда Реброва та Північна Македонія набрали по 7 балів. Англія вже однією ногою напряму вийшла на Євро-2024 – 13 очок. Натомість Мальта вже у своє задоволення буде догравати відбір – жодного набраного пункту у 5-ти зіграних поєдинках.

Щоправда, Італія має на один зіграний матч менше, аніж українці та північні македонці.