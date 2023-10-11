Украина – Сербия 1:1

Голы : Жук, 26 – Петров, 16

Украина и Сербия провели встречу в рамках 4-го тура квалификации к чемпионату мира, в которой коллективы не смогли определить более сильного. "Сине-желтые" все же лелеют надежду на первую строчку, пишет 24 Канал.

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Нечаянно споткнулись

Ко второму поединку с сербами украинцы уже подходили в роли явных фаворитов. Дело в том, что "сине-желтые" в первой очной встрече разгромили "орлов" со сокрушительным счетом 6:2. Но вот во встречном матче сербы взялись за голову и дали бой украинцам, что привело к равноценному распределению зачетных баллов между двумя коллективами, которые не собирались уступать.

Первая 20-минутка осталась за сборной Сербии, хотя и не обошлось без нрава. На 17-й минуте счет во встрече открыл Страхинья Петров, когда мяч после его дальнего удара срыкошетил в ворота защитника Назария Шведа. Но вот "сине-желтые" на 27-й минуте все же могли выровнять вес матча. Гол в свой актив записал Евгений Жук, занесший мяч в ворота после ошибки защитника, что и стало точкой в игре.

Видеообзор матча:

Стоит отметить. За два тайма "сине-желтые" создали 24 случая у ворот Сербии (у "орлов" – 18). К тому же, украинцы выполнили больше угловых (7:4) и чаще целили в створ ворот (13:7).

Таким образом, Украина временно вышла на первую в квартете (7 очков), однако в 11 октября в 21:00 свою очную встречу проведут Польша и Бельгия (если "бело-красные" торжествуют, то выйдут в лидеры группы). Ранее, кроме победы над сербами, одолели бельгийцев (10:2) и уступили полякам (2:3). В ноябре Украина будет закрывать отборочный цикл матчами против Бельгии (дома) и Польши (на выезде).

Кстати говоря. Прямые путевки на чемпионат мира получают победители пяти отборочных групп, а вот четыре лучшие сборные на вторых местах разыграют между собой еще две путевки на Мундиаль. Также стоит отметить, что финальная часть ЧМ состоится в Узбекистане и стартует 14 сентября следующего года. Участие в мировом первенстве примут 24 команды (семь – из Европы).

Выступления футзальной сборной Украины на ЧМ