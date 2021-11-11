Украина сенсационно первой пропустила гол в матче с Болгарией: видео
11 ноября 2021 , 20:10Читати новину українською
Источник:24 канал
В четверг, 11 ноября, сборная Украины по футболу принимает сборную Болгарии в Одессе. Для Украины этот матч является генеральной репетицией перед заключительным матчем отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
На 35-й минуте украинцы сенсационно первыми пропустили в матче. Михайлов вынес от ворот, пропуск мяча на половине Украины, Матвиенко зажег высокую свечу перед штрафной Украины, Тимчик проиграл борьбу и Кирилов отличился в воротах Бущана.
К слову Одессит Бущан впервые сыграет в Одессе: известен стартовый состав сборной Украины против Болгарии
Видео гола Кирилова
Что известно о поединке с Болгарией
- Футболисты вышли на поле одесского стадиона "Черноморец". Встреча началась в 19:30. Матч несет товарищеский характер.
- Последний раз Украина играла в Одессе в ноябре 2016 года против Финляндии в отборе к чемпионату мира-2018, в котором "сине-желтые" минимально обыграли соперника (1:0).