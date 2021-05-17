Украина – Румыния 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

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Уже на 3-й минуте Василе первым же броском в матче пробил Огаджаняна. Не прошло и двух минут как Бабинец с передачи Мазура в одно касание сравнял счет – 1:1. А еще через три минуты Симчук вывел Украину вперед.

Подопечные Шахрайчука неплохо держали шайбу, но под конец стартового периода пропустили во второй раз. А после перерыва Касаняну еще раз огорчил Огаджаняна и эта шайба стала решающей в матче – 2:3.

В следующем матче 18 мая Украина встретится с Австрией.

К слову. В первом поединке наши хоккеисты в овертайме уступили команде Польши.