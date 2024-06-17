"Никто не ожидал такого результата": Ребров эмоционально отреагировал на разгром в матче с Румынией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал на поражение от румын. Отрицательный результат стал холодным душем для "сине-желтых".

Накануне поединка Украина считалась фаворитом в противостоянии с Румынией. Однако итоговый результат на табло "Альянц-Арены" стал неожиданностью для команды Реброва.

Читайте также "Стыдно смотреть в глаза болельщикам": Зинченко прокомментировал поражение от румын

Что сказал Ребров после матча с румынами

Футболисты сборной Украины ничего не смогли поделать с быстрыми румынами. В итоге мяч трижды побывал в воротах Андрея Лунина.

Неудачный матч "сине-желтых" в первом туре группового раунда прокомментировал главный тренер команды. Отсутствие стопроцентных моментов стало главным фактором фиаско в Мюнхене.

"Очевидно, что были разные составляющие игры. Мы имели владение, но не создали голевых моментов. Никто не ожидал такого результата.

Нас ждет очень серьезная игра со Словакией. Нам надо поговорить между собой и подготовиться к следующей игре", – сказал Ребров.

Напомним, что следующий матч сборная Украины сыграет 21 июня. Подопечные Сергея Реброва встретятся со сборной Словакии. Игра в Дюссельдорфе начнется в 16:00.