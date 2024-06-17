Напередодні поєдинку Україна вважалася фаворитом в протистоянні з Румунією. Проте підсумковий результат на табло "Альянц-Арени" став несподіванкою для команди Реброва.

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Що сказав Ребров після матчу з румунами

Футболісти збірної України нічого не змогли вдіяти зі швидкими румунами. У підсумку м'яч тричі побував у воротах Андрія Луніна.

Невдалий матч "синьо-жовтих" в першому турі групового раунду прокоментував головний тренер команди. Відсутність стовідсоткових моментів стало головним чинником фіаско в Мюнхені.

"Очевидно, що були різні складові гри. Ми мали володіння, але не створили гольових моментів. Ніхто не очікував такого результату.

На нас чекає дуже серйозна гра зі Словаччиною. Нам треба поговорити між собою та підготуватися до наступної гри", – сказав Ребров.

Нагадаємо, що наступний матч збірна України зіграє 21 червня. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться зі збірною Словаччини. Гра в Дюссельдорфі розпочнеться о 16:00.