Перед матчем Украина – Румыния в Мюнхене состоялась акция в поддержку ВСУ

В Мюнхене 17 июня состоялся матч Украина – Румыния на Евро-2024. Перед этим украинцы устроили акцию в поддержку наших защитников.

Так, акция в поддержку украинских защитников состоялась на площади Виттельсбахерплац. Часть участников акции стояла с плакатами в поддержку бойцов "Азова", а другие – скандировали "ВСУ", сообщает 24 Канал.

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В Мюнхене состоялась акция в поддержку ВСУ

Перед матчем Украина – Румыния на Евро-2024 в Мюнхене состоялась акция в поддержку ВСУ. Так, Zorya Londonsk в сети Х опубликовала фотографию с акции. На ней украинки стояли с плакатами в поддержку бойцов "Азова". Таким образом активисты напомнили, что защитники Мариуполя уже более 2 лет находятся в российском плену.



Акция в поддержку бойцов "Азова" в Мюнхене / Фото Zorya Londonsk

Кроме того, украинцы также устроили еще одну акцию, во время которой скандировали "ВСУ". Сколько украинцев приняло участие в акции, сложно сказать.

Акция в поддержку ВСУ в Мюнхене / Видео Марички Андрух, предоставлено 24 Каналу

Украинцы на акции поддерживают украинских защитников / Видео Марички Андрух, предоставлено 24 Каналу

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