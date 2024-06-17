Так, акция в поддержку украинских защитников состоялась на площади Виттельсбахерплац. Часть участников акции стояла с плакатами в поддержку бойцов "Азова", а другие – скандировали "ВСУ", сообщает 24 Канал.
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В Мюнхене состоялась акция в поддержку ВСУ
Перед матчем Украина – Румыния на Евро-2024 в Мюнхене состоялась акция в поддержку ВСУ. Так, Zorya Londonsk в сети Х опубликовала фотографию с акции. На ней украинки стояли с плакатами в поддержку бойцов "Азова". Таким образом активисты напомнили, что защитники Мариуполя уже более 2 лет находятся в российском плену.
Акция в поддержку бойцов "Азова" в Мюнхене / Фото Zorya Londonsk
Кроме того, украинцы также устроили еще одну акцию, во время которой скандировали "ВСУ". Сколько украинцев приняло участие в акции, сложно сказать.
Акция в поддержку ВСУ в Мюнхене / Видео Марички Андрух, предоставлено 24 Каналу
Украинцы на акции поддерживают украинских защитников / Видео Марички Андрух, предоставлено 24 Каналу
Украина проиграла Румынии в стартовом матче
- Сборная Украины проиграла Румынии в стартовом матче на Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва проиграли со счетом 3:0.
- Сборная Украины по футболу выразила благодарность своим главным болельщикам, которые сейчас на фронте. Футболисты уверены, что только благодаря военным эта игра может состояться.
- Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение и отметил, что команда не показала свою игру и не выполнила указания тренера.