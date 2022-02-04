Украина – Россия: видеообзор эпической битвы за финал Евро-2022

Сборная Украины потерпела поражение от команды России в полуфинале чемпионата Европы в Нидерландах. Теперь украинскую команду ждет матч за третье место.

Не хватило реализации

"Сине-желтым" удалось забить два мяча россиянам. При этом за прошедшие матчи Россия не пропускала более одного гола в свои ворота. Также Украина не реализовала пенальти в конце встречи.

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По одному мячу России забили Польша, Грузия и Словакия. За украинцев забивали Сирый и Абакшина, а победу сборной России принесли голы Соколова, Афанасьева и Ниязова.

Украина сыграет в матче за третье место против Португалии или Испании. Игра за третье место состоится 6 февраля.

Украина – Россия видеообзор