Не вистачило реалізації

"Синьо-жовтим" вдалося забити два м'ячі росіянам. При цьому за минулі матчі Росія не пропускала більше одного гола у ворота. Також Україна не реалізувала пенальті наприкінці зустрічі.

Як це було Україна прикро програла Росії та буде битись за 3 місце Євро-2022 з футзалу

По одному м'ячу Росії забили Польща, Грузія та Словаччина. За українців забивали Сірий та Абакшин, а перемогу збірної Росії принесли голи Соколова, Афанасьєва та Ніязова.

Україна зіграє в матчі за третє місце проти Португалія або Іспанії, їхній матч розпочнеться о 21:00. Гра за третє місце відбудеться 6 лютого.

Україна – Росія відеоогляд